कोरोनावायरस लॉकडाउन 3.0: आज से कार, बाइक चलाने की अनुमति

आज से लॉकडाउन के एक नए चरण की शुरुआत हुई है जिसके चलते पूरे देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है. यह विभाजन इस पर निर्भर करता है कि उस स्थान में कोरोनोवायरस महामारी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है. जब आपके घर से बाहर कदम रखने की बात आती है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसी आधार पर नए नियम जारी किए गए हैं. ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन और बसों के उपयोग सहित अधिकतम गतिविधियों की अनुमति दी गई है. ऑरेंज और रेड ज़ोन में रहने वाले लोग अपने निजी वाहनों या कैब का इस्तेमाल आज से गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं.

Lockdown3.0: What is allowed and what is prohibited, in red, orange and green zones? Here is a simple ready-reckoner for you #IndiaFightsCoronavirus #Lockdown3 #Lockdownextention pic.twitter.com/sxMOTaOXTZ