भारत में बनी सिट्रॉएन C3 ने 2023 वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता

भारत में बेची जाने वाली मेड इन इंडिया सिटॉएन C3 ने 2023 वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है. यह पहली बार है जब भारत के लिए संकल्पित (और पहली बार लॉन्च किया गया) वाहन ने वर्ल्ड कार अवॉर्ड्स में प्रशंसा हासिल की है. C3 भारत में 2022 में सिट्रॉएन के C-Cubed प्रोग्राम के पहले वाहन के रूप में लॉन्च की गई थी, यह इस सेग्मेंट के लिए चुने गए तीन फाइनलिस्ट में से एक थी, अन्य दो ग्रेट वॉल मोटर्स की ओरा फंकी कैट इलेक्ट्रिक हैचबैक, और फोक्सवैगन की टैगो / निवस एसयूवी थीं. इसके साथ, C3 ने यह भी चुना कि सिट्रॉएन-PSA ने अब तक केवल चौथा वर्ल्ड कार अवॉर्ड जीता है.

The next award was for 2023 World Urban Car The winner is the #CitroenC3. No one from @Stellantis was with us so we’ll get them the trophy later. #WCOTY #WorldCarAwards pic.twitter.com/VU1ItXRnGO

— World Car Awards (@WorldCarAwards) April 5, 2023