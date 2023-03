महिंद्रा ने बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनीं निखत जरीन को उपहार में दी नई थार

भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 के 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में वियतनाम की दो बार की एशियाई चैंपियन गुयेन थी टैम को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है. निखत जरीन का ये दूसरा विश्व खिताब है. इस तरह निखत महान मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम (छह बार की विश्व चैम्पियन) के बाद दो बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं.

महिला बॉक्सर द्वारा भारत को गौरवशाली पल देने के बाद देश की जानी-मानी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा ये घोषणा की गई कि वह बॉक्सर को उपहार में एक बिल्कुल नई महिंद्रा थार सौंपेंगे. कंपनी के आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा गया, "तेजी से आगे बढ़तीं @निखत_ज़रीन ने भारत के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है. महिंद्रा उभरती बॉक्सिंग आइकॉन को बधाई देते हुए एक नई थार उसकी शानदार उपलब्धि के लिए सराहना के रूप में देती है."

The unstoppable @nikhat_zareen marks a new chapter in India's sporting history. Congratulations to the Mahindra Emerging Boxing Icon. A brand new All-New Thar is a token of our appreciation for her enormous achievement. #ItsHerTime #ExploreTheImpossible @BFI_official pic.twitter.com/oo8eHTNFTS

