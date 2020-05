महिंद्रा ने कारों की कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल सर्विस शुरू की

कोरोनवायरस महामारी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए नए उपायों की तलाश में लगा दिया है. देश के कई कार निर्माता अब बिक्री को ऑनलाइन ले जा रहे हैं और इसी तरह का एक कदम इस हफ्ते की शुरुआत में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी 'ओन ऑनलाइन' नाम के ऑनलाइन बिक्री मंच को लॉन्च कर के उठाया था. इसके बाद अब कंपनी सर्विस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की योजना के साथ सामने आई है. इसमें सेवा में ग्राहक वाहन पर की जाने वाली मरम्मत को लाइव वीडियो के माध्यम से देख पांएगे.

सभी मरम्मत की जानकारी और रिकॉर्ड कंपनी के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. क्या नए पार्ट इस्तेमाल हुए, क्या मरम्मत की गई और उसमें क्या लागत आई यह सब एप्लिकेशन बताएगी और यहीं पर ग्राहक ऑनलाइन भुगतान भी कर पाएंगे. सर्विस से संबंधित दस्तावेज़ और अपडेट व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा किए जाएंगे.

So proud that our auto team introduced the nation's first comprehensive online-car buying [https://t.co/e8yRw6dAOH] & servicing platforms by leveraging technology to redefine the customer experience. Now, an end-to-end contactless experience that's convenient & trustworthy. https://t.co/cVddHWXGuo