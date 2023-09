महिंद्रा ने 2022 दुर्घटना मामले से संबंधित एयरबैग विवाद पर बयान जारी किया

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने महिंद्रा स्कॉर्पियो से जुड़ी एक सड़क दुर्घटना के बाद कंपनी के खिलाफ दायर एक एफआईआर को संबोधित किया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. यह घटना सबसे पहले 23 सितंबर को लोगों के ध्यान में आई, जब उत्तर प्रदेश में महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और 12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

Here is our official statement with reference to an incident involving the Scorpio. We have also issued a Press Statement last night. pic.twitter.com/8JvXwi48k3

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) September 27, 2023