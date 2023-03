महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अंदर झरने का पानी घुसने वाले वीडियो के जवाब में कंपनी ने साझ किया नया वीडियो

महिंद्रा ने पहले सामने आए एक के वीडियो के जवाब में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक स्कॉर्पियो के अंदर पानी रिसता दिख रहा था. यह वीडियो एक मालिक द्वारा पोस्ट किया गया था जिसने अपनी स्कॉर्पियो एन को एक झरने के नीचे पार्क किया था और सनरूफ के माध्यम से कार के कैबिन के अंदर पानी लीक होने पर एक अप्रिय आश्चर्य हुआ. महिंद्रा ने जवाब में एक और स्कॉर्पियो एन को झरने के नीचे रखकर अपना वीडियो जारी किया है ताकि यह साबित किया जा सके कि ऐसे हालात में गाड़ी में पानी नहीं घुसेगा. महिंद्रा ने यह भी कहा कि वीडियो पेशेवर मार्गदर्शन में बनाया गया था और दूसरों से अनुरोध किया कि वे उसी स्टंट को न दोहराएं.

Just another day in the life of the All-New Scorpio-N. pic.twitter.com/MMDq4tqVSS

— Mahindra Scorpio (@MahindraScorpio) March 4, 2023