महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की डिलेवरी लेने के दौरान जमकर डांस करता दिखा परिवार, वायरल हुआ वीडियो

नई कार खरीदना हर किसी का सपना होता है और नई कार की डिलेवरी लेना हमेशा ही एक बहुत ही भावुक और खुशी का पल रहता है, जिसे हर कोई हमेशा के लिए अपने पास संजो कर रखना चाहता है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी नई कार की डिलेवरी के दौरान एक परिवार जमकर नाचता दिखा. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की डिलेवरी लेने की खुशी एक परिवार में इस कदर नज़र आई कि, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बड़े सभी कार की डिलेवरी के दौरान जमकर ठुमके लगाते नज़र आए और इस वीडियो को FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन) के अध्यक्ष और रालस मोटर्स के मालिक, मनीश राज सिंघानिया ने अपने ट्विटर पर साझा किया है.

JOY OF BUYING YOUR OWN VEHICLE.



Of all the deliveries I have seen over the last 23 yrs ... this is the one I loved the most. Mr Dinanath Sahu along with his family on his 23rd Marriage Anniversary.



Car is such a passion



We will keep fulfilling the Dreams of our Customers. pic.twitter.com/iqRTA53NWo

— Manish Raj Singhania (@manish_raj74) May 16, 2023