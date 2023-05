महिंद्रा ने 1 लाख थार बनाने का आंकड़ा पार किया

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसकी थार एसयूवी ने एक लाख बिक्री मील का पत्थर पार कर लिया है. 2020 में देश में SUV के लॉन्च होने के बाद से यह उपलब्धि हासिल की गई है. यह ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के साथ-साथ सिटी ड्राइविंग के लिए कार निर्माता की एक लोकप्रिय कार बनी हुई है. कंपनी ने थार को दिखाते हुए एक जश्न मनाने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कार को सभी प्रकार के इलाकों को आसानी से पार करते हुए दिखाया गया है.

महिंद्रा थार एसयूवी वर्तमान में पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ 4WD और RWD विकल्प में पेश की जाती है. पावरट्रेन विकल्पों में 2.0-लीटर पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं. ट्रांसमिशन विकल्पों में छह-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दिया गया है. एसयूवी की कीमत ₹10.55 से ₹16.78 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

