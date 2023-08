महिंद्रा शतरंज खिलाड़ी प्रगनानंद के माता-पिता को स्पेशल एडिशन XUV400 ईवी उपहार में देगी

भारतीय शतरंज प्रतिभा रमेशबाबू प्रग्गनानंद ने FIDE विश्व शतरंज कप 2023 में सेमीफाइनल टाईब्रेक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के फैबियानो कारुआना के खिलाफ उल्लेखनीय जीत हासिल की. ​​उन्होंने FIDE विश्व कप 2023 में रजत पदक जीता, और इस प्रभावशाली जीत ने प्रगनानंद को 2024 में शतरंज टूर्नामेंट कैंडिडेट्स में जगह दिला दी. महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, प्रगनानंद की उपलब्धि से प्रभावित हुए और उन्होंने युवा शतरंज प्रतिभा के माता-पिता को एक खास एडिशन XUV400 EV उपहार में देने के अपने इरादे की घोषणा की.

Appreciate your sentiment, Krishlay, & many, like you, have been urging me to gift a Thar to @rpragchess

But I have another idea …

I would like to encourage parents to introduce their children to Chess & support them as they pursue this cerebral game (despite the surge in…

— anand mahindra (@anandmahindra) August 28, 2023