एक्सयूवी 700 में ऑफ्टर मार्केट पार्ट्स की वजह से लगी आग, महिंद्रा ने दी जानकारी

21 मई को महिंद्रा XUV700 में आग लगने की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. यह घटना जयपुर एक्सप्रेसवे पर हुई थी और मालिक ने महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया पर जली हुई कार की तस्वीरों को साझा किया था. 22 मई को, महिंद्रा ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि आग की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वाहन की फैक्ट्री-फिटेड/मूल वायरिंग में आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज को लगाने के लिए छेड़छाड़ की गई थी. घटना की जांच पूरी करने के बाद वाहन निर्माता ने अब एक ताज़ा बयान जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि मालिक द्वारा कई आफ्टरमार्केट सामान जोड़ने के कारण आग लगी थी.

जबकि मालिक ने आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज को जोड़ने की पुष्टि करने वाली कोई टिप्पणी नहीं की है, 24 मई को, महिंद्रा ने कहा कि जांच की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैगशिप XUV700 की वायरिंग में आफ्टरमार्केट इलुमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और चार एंबियंट लाइटिंग मॉड्यूल्स को जोड़ने के कारण समझौता किया गया था. एसयूवी में आग लगने के लिए वाहन में मौजूदा बिजली के बिंदुओं से किए गए अतिरिक्त वायरिंग कनेक्शन को दोषी ठहराया जा रहा है.

Here is an update to our official statement with reference to the incident in Jaipur involving the XUV700. Our customers' safety is always our top most priority. pic.twitter.com/HYSQDEBFIu

