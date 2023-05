दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आग की लपटों में घिरी महिंद्रा XUV700, कंपनी ने जारी किया बयान

21 मई को एक महिंद्रा XUV700 के मालिक ने सोशल मीडिया पर अपने कार के जलने का वीडियो और तस्वीरें साझा कीं. पोस्ट में साझा किए गई जानकारी के अनुसार, वह व्यक्ति जयपुर हाईवे पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, जब फ्लैगशिप एसयूवी बिना किसी गर्म या किसी अन्य खराबी के आग की लपटों में घिर गई. पोस्ट किए जाने के बाद से यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हालांकि 22 मई को, महिंद्रा ने कारण निर्धारित करने के लिए जांच करने के बाद मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी किया.

Thank You Mahindra For Risking My Family's Life With Your Most Premium

Product (XUV700).

The Car Catches Fire While Driving On Jaipur Highway.

The car did not overheat, smoke came in the moving car, then it caught fire.@anandmahindra @MahindraRise @tech_mahindra @ElvishYadav pic.twitter.com/H5HXzdmwvS

— Kuldeep Singh (@ThKuldeep31) May 21, 2023