गुरुग्राम में चलती कार पर पुश-अप करते शख्स का पुलिस ने काटा चालान, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर कई घटनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं, अक्सर लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, हाल ही में गुरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जिसमें एक शख्स को चलती कार पर पुश-अप्स करते और शराब पीते देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है. अधिकारियों ने कहा कि एक व्यक्ति को एक ऐसी घटना में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिसमें चार लोगों को शहर में एक चलती कार के ऊपर शराब पीते, नाचते और पुश-अप्स करते देखा गया था. घटना के दो वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिसके बाद शहर की पुलिस ने कार के मालिक पर ₹6,500 का जुर्माना लगाया.

This insedend happened was Last night recorded by famous YouTuber please verify and take action @gurgaonpolice

No - HR 72F6692@PoliceHaryana @TrafficGGM @DGPHaryana pic.twitter.com/AZL0Gp8cfZ

— Nikhil PhadTare -Deshmukh🚩🇮🇳 (@nikhil9296) May 30, 2023