मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और वैगनआर को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में निराशाजनक रेटिंग मिली

ग्लोबल एनकैप ने सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत 2023 के लिए क्रैश टेस्ट के नतीजों का पहला रिजल्ट जारी किया है. नए दौर के तहत, ग्लोबल एनकैप ने नई मारुति ऑल्टो K10 और वैगन आर के साथ स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टुस का क्रैश-टेस्ट किया, जहां एक तरफ स्कोडा और VW की जोड़ी पूरे 5 स्टार्स की रेटिंग हासिल करने में सफल रही, तो वहीं दूसरी ओर दोनों मारुति कारों ने एक निराशाजनक प्रदर्शन किया है.

यह भी पढ़ें: नए ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया ने सुरक्षा के लिए पूरे 5 अंक हासिल किये

नई ऑल्टो K10 को 2 स्टार्स एडल्ट यात्री सुरक्षा रेटिंग से मिली, ग्लोबल एनकैप ने बताया कि नई ऑल्टो K10 में एक स्थिर संरचना थी जिसमें रहने वालों को सुरक्षा के स्तर कमजोर और अच्छे के बीच की पेशकश की जा रही थी. फ्रंटल ऑफ-सेट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए, ऑल्टो K10 ने सिर को अच्छे स्तर की सुरक्षा प्रदान की, हालांकि छाती और जांघ की सुरक्षा कमजोर से मामूली थी. साइड बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट से भी सिर और पेल्विस के लिए अच्छी सुरक्षा का पता चला, हालांकि छाती के लिए खराब सुरक्षा थी. साइड एयरबैग्स की कमी के कारण साइड पोल इम्पैक्ट नहीं हुआ.

चाइल्ड ऑक्यूपेंट सुरक्षा की बात करें तो ऑल्टो K10 को जीरो स्टार रेटिंग मिली है, एजेंसी ने पाया है कि फ्रंट फेसिंग चाइल्ड सीट (सीटबेल्ट के साथ माउंटेड) 3 साल की डमी के अत्यधिक आगे बढ़ने को नहीं रोक सकती है, इस प्रकार सिर में गंभीर चोटें लगने की वजह से जोखिम की संभावना है. इस बीच पीछे की ओर वाली सीट ने सिर की अच्छी सुरक्षा प्रदान की, लेकिन 18 महीने की डमी की छाती को कमजोर सुरक्षा प्रदान की. सभी रहने वालों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट की कमी के साथ-साथ निर्माता की बाल संयम प्रणाली नहीं होने के कारण भी कार ने खराब प्रदर्शन किया.

. @Maruti_Corp declined to nominate a Child Restraint System. The lack of three point belts in all seating positions and the lack of standard airbag disabling for a rear facing CRS in the front explain the zero score for child protection. Full video: https://t.co/HeSrX6d8VK pic.twitter.com/yPh0ZKr0zl

वैगन आर की बात करें तो इसका 2023 में दूसरी बार टैस्ट किया गया, वर्तमान पीढ़ी के मॉडल का परीक्षण 2019 में पहले भी किया जा चुका है, जहां 2-स्टार्स वयस्क और 2-स्टार्स बच्चों के लिए सुरक्षा रेटिंग मिली थी. इस बार कार को केवल 1-स्टार एडल्ट सुरक्षा रेटिंग दी गई है. ध्यान दें कि ग्लोबल NCAP ने नए परीक्षण के साथ बीच की अवधि में अपनी परीक्षण प्रक्रियाओं को और अधिक कठोर बना दिया.

फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट टेस्ट से पता चला कि वैगन आर ने ड्राइवर के सिर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की, हालांकि, छाती के लिए सुरक्षा बेहद खराब थी. सह-चालक डमी ने इस बीच सिर को अच्छी सुरक्षा और छाती को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की. हालांकि दोनों डमियों ने घुटनों तक मामूली सुरक्षा दिखाई है और ग्लोबल एनकैप ने कहा कि टकराव की स्थिति में यह हिस्सा डैशबोर्ड के पीछे की संरचनाओं को प्रभावित कर सकता है. साइड बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट ने सिर और पेल्विस क्षेत्र में अच्छी सुरक्षा दिखाई, हालांकि छाती की सुरक्षा मामूली थी. साइड एयरबैग्स की कमी के कारण ऑल्टो K10 में कोई साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया था.

बच्चों की सुरक्षा के मामले में वैगन आर भी ऑल्टो K10 की तरह ही प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में थी. हैचबैक को 3 साल के बच्चे की डमी और 18 महीने के बच्चे की डमी दोनों को गंभीर चोटों के जोखिम दिखाने के कारण शून्य-स्टार रेटिंग की पेशकश की गई थी. हैचबैक को सभी सवारियों के लिए 3 पॉइंट सीटबेल्ट की कमी और अनुशंसित बाल संयम प्रणाली की कमी के लिए भी चिह्नित किया गया था.

The @Maruti_WagonR offered weak chest protection for the driver scoring one star in adult occupant protection. This is despite the addition of pretensioners by @Maruti_Corp since the previous version of the model was tested by Global NCAP.



Full video: https://t.co/6XdRV47DRo pic.twitter.com/L3pz0ZyxWU

— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) April 4, 2023