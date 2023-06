मारुति सुजुकी ने लॉन्च से पहले दिखाई इनविक्टो एमपीवी की झलक, नई डिज़ाइन का हुआ खुलासा

मारुति सुजुकी ने अपनी आने वाली 3-रो एमपीवी, इनविक्टो की एक झलक पेश की है, जबकि कार का आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई 2023 को लॉन्च की जाएगी, ग्राहक किसी भी नेक्सा डीलरशिप पर या नेक्सा वेबसाइट पर लॉग इन करके ₹25,000 का भुगतान करके एमपीवी बुक कर सकते हैं. टीज़र को ब्रांड के नेक्सा पोर्टल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा किया गया था.

The time has come to step into a realm of opulence. To a place that’s reserved for a select few who see themselves in a different league.

It’s time you join the world of Invicto. Bookings are now open.

Visit: https://t.co/1Xkhx5oaTf

*Creative visualization#Invicto #Bookingsopen pic.twitter.com/i1Ixvp2xWP

— Nexa Experience (@NexaExperience) June 21, 2023