मर्सिडीज-एएमजी C 43 सेडान भारत में लॉन्च हुई, कीमत ₹ 98 लाख

जीएलई फेसलिफ्ट के साथ मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में बिल्कुल नई C 43 सेडान भी लॉन्च की है. यह हमारे देश के लिए मर्सिडीज के एएमजी पोर्टफोलियो में नौवां मॉडल है, और नई पीढ़ी की C 43 सेडान की कीमत ₹98 लाख (एक्स-शोरूम) है.

यह भी पढ़ें: 2024 मर्सिडीज-एएमजी जीएलए 45 एस फेसलिफ्ट वैश्विक स्तर पर पेश हुई

स्टैंडर्ड सी-क्लास की तुलना में इसमें स्पोर्टियर किट जैसे रियर डिफ्यूज़र, क्वाड एग्जॉस्ट, 18-इंच अलॉय और बहुत कुछ मिलता है

मानक C-क्लास की तुलना में एएमजी वाले खास एलिमेंट्स के कारण C 43 निश्चित रूप से स्पोर्टी दिखती है. पहला बदलाव वर्टिकल स्लैट्स के साथ सिग्नेचर पैनामेरिकाना ग्रिल है अन्य बदलावों में एडेप्टिव एलईडी हेडलाइट्स, ब्लैक एक्सेंट के साथ बड़े इंटेक और ग्लॉस-ब्लैक मिरर केसिंग शामिल हैं. इसके अलावा फ्रंट फेंडर में माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम की उपस्थिति को दर्शाने के लिए 'टर्बो इलेक्ट्रिफाइड' बैज है; स्पोर्ट्स सेडान 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते है, और पीछे की तरफ, बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बम्पर डिज़ाइन और डिफ्यूज़र को थोड़ा बदल दिया गया है. C 43 को मानक कार से अलग करने का एक निश्चित तरीका C 43 पर लगे क्वाड टेलपाइप हैं.

यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 408 बीएचपी बनाता है

बिल्कुल नए C 43 में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके इंजन के साथ है. पहले मिलने वाले 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 के बजाय, अब यह इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर के साथ 2.0-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल के साथ आती है. यह नया इंजन 6,750 आरपीएम पर 408 बीएचपी की ताकत और 5,500 आरपीएम पर 500 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें अतिरिक्त 14 बीएचपी का भी लाभ मिलता है जो 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से आता है. 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के माध्यम से सभी चार पहियों पर ताकत भेजी जाती है. हालाँकि, सिस्टम रियर-व्हील पर आधारित है, जिसमें 31 प्रतिशत ताकत फ्रंट एक्सल को और 69 प्रतिशत रियर एक्सल को भेजी जाती है. यह 4.6 सेकंड (दावा) के समय में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.

एएमजी-प्रेरित फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग और कार्बन-फाइबर एलिमेंट्स के अलावा कैबिन लगभग समान हैं

मर्सिडीज-एएमजी ने C 43 की हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए चेसिस पर भारी बदलाव किया है. बदला हुआ फ्रंट एक्सल के साथ C 43 में फ्रंट में डबल विशबोन, सक्रिय सस्पेंशन डैम्पर्स और मल्टी-लिंक के साथ एएमजी राइड कंट्रोल सस्पेंशन भी मिलता है. इसके अलावा गतिशीलता और हैंडलिंग में सहायता के लिए, रियर-एक्सल स्टीयरिंग - जो पीछे के पहियों को किसी भी दिशा में 2.5 डिग्री तक झुका सकता है, भी ऑफर पर है. ब्रेकिंग के मामले में कार के फ्रंट में चार-पिस्टन कैलिपर के साथ 370 मिमी स्टील डिस्क और पीछे सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ 320 मिमी स्टील डिस्क मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: 2024 मर्सिडीज-बेंज GLE फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत ₹ 96.40 लाख से शुरू

प्रतिस्पर्धा की बात करें तो मर्सिडीज-एएमजी C 43 4मैटिक का सीधा मुकाबला बीएमडब्ल्यू M340i और ऑडी S5 स्पोर्टबैक से है. दिलचस्प बात यह है कि C 43 की कीमत ₹98 लाख की तुलना में M340i लगभग ₹26 लाख सस्ती है, जिसकी कीमत ₹71.5 लाख है. S5 स्पोर्टबैक, C 43 से लगभग ₹22 लाख सस्ती है और इसकी कीमत ₹75.74 लाख है (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है.