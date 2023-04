मर्सिडीज-बेंज ने 4 अप्रैल को वैश्विक शुरुआत से पहले GLS फेसलिफ्ट का टीज़र पेश किया

मर्सिडीज-बेंज 4 अप्रैल, 2023 को अपनी प्रमुख एसयूवी - जीएलएस - के नए मॉडल का अनावरण करने के लिए तैयार है और जर्मन ऑटोमेकर ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी एसयूवी को टीज किया है. इसके अनावरण से पहले मर्सिडीज-बेंज ने ट्वीट कर लिखा, "नए GLS मॉडल के लिए तैयार हो जाइए! अभी पहली झलक देखें और पूरे जीएलएस परिवार को एक नए रूप, नए सॉफ्टवेयर और फीचर्स में बदलाव के साथ देखें.”

Get ready for the new #GLS models! Catch a first glimpse now and look forward to the entire GLS family with a fresh look, new software and equipment changes! Check out the latest news on April 4. #MercedesBenz pic.twitter.com/AIK1P7P0Oi

— Mercedes-Benz Press (@MB_Press) March 31, 2023