एमजी ने दिखाई एस्टोर ब्लैक एडिशन की झलक, 6 सितंबर 2023 को होगा लॉन्च

ऑल-ब्लैक थीम वाला एमजी एस्टोर ब्लैक एडिशन 6 सितंबर, 2023 को लॉन्च होने वाली है. एमजी एस्टोर कॉम्पैक्ट एसयूवी का यह खास वैरिएंट एक स्लीक ऑल-ब्लैक लुक के साथ आएगा, जो बाज़ार में चल रहे मौजूदा ब्लैक-आउट कारों के चलन के मुताबिक है. ग्रिल से लेकर अलॉय व्हील तक सब कुछ काले रंग में दिखने की उम्मीद है. हालाँकि, जिस वैरिएंट पर यह आधारित है, उसकी तुलना में इसके महंगे होने की संभावना है.

Dark luxury awaits you. Watch this space to know more.#AdvanceToBlack #MorrisGaragesIndia #MGMotorIndia #100YearsOfDrivingSmiles pic.twitter.com/NoppFTFoVD

— Morris Garages India (@MGMotorIn) September 4, 2023