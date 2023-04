एमजी कॉमेट भारत में 26 अप्रैल को होगी लॉन्च

एमजी मोटर इंडिया ने अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार कॉमेट की लॉन्च तिथि 26 अप्रैल को होने की पुष्टि की है. कॉमेट को हाल ही में निर्माता द्वारा भारत में प्रदर्शित किया गया था और यह वूलिंग एयर पर आधारित है जो चीनी बाजारों में बेची जाती है. लॉन्च से कार की कई विशेषताओं का पता चलेगा, जिसमें इसके पावरट्रेन का विवरण भी शामिल है. ZS EV के बाद भारत में लॉन्च होने वाली यह कार ब्रांड की ओर से दूसरी EV है. ईवी का निर्माण कंपनी के गुजरात के हलोल प्लांट में किया जाएगा.

