एमजी मोटर इंडिया ने आने वाली कॉमेट ईवी का नया टीज़र जारी किया

एमजी मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली स्मार्ट ईवी - कॉमेट के इन-कार एंटरटेनमेंट सिस्टम के टीज़र को पेश किया है. वीडियो कार के डैशबोर्ड पर डुअल-स्क्रीन सिस्टम की एक झलक पेश करता है. एमजी ने अपने टीजर में इसे 'फ्लोटिंग ट्विन डिस्प्ले' बताया है. आने वाली एमजी कॉमेट ईवी में क्रमशः इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 10.25 इंच की डिजिटल स्क्रीन मिलेंगी.

You just can't swipe left on this! Buckle up and get ready for a ride like no other 🌟 MG's latest Comet EV is loaded with tech, just add and toggle widgets on the Floating Twin Display for a glimpse into the future. 🤖 🚀#CometEV #ComingSoon #UrbanMobility #TechVibe pic.twitter.com/r6C6KzDqDe

