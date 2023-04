अभिनेत्री नेहा शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज-बेंज जीएलई लग्जरी एसयूवी

अभिनेत्री और मॉडल नेहा शर्मा ने एक नई मर्सिडीज-बेंज जीएलई खरीदी है. लक्ज़री SUV तीन वैरिएंट में आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹90 लाख से लेकर ₹1.08 करोड़ के बीच है. अभिनेत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपनी बहन के साथ कार के सामने नारियल फोड़ती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने ट्वीट किया 'हम कड़ी मेहनत करते रहें और भगवान हम पर हमेशा मेहरबान रहें और हम हमेशा आभारी रहें."

May we keep working hard and May God always be kind to us and may we be forever grateful ..#gratitude 🙏 @aishasharma25 pic.twitter.com/DnTFho1wa8

— Neha Sharma (@Officialneha) April 4, 2023