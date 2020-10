ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण नियम अक्टूबर 2021 से होंगे लागू

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आधिकारिक तौर पर देश में ट्रैक्टरों के लिए प्रदूषण मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए एक नई तारीख के बारे में एक अधिसूचना जारी की है. सरकार ने इस साल अक्टूबर से अक्टूबर 2021 तक ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानदंडों की समय सीमा बढ़ा दी है. अधिसूचना के अनुसार, ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानदंड 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर निर्माता और कृषि संघों से आए अनुरोध के बाद लिया गया है.

MoRTH has notified amendment to CMVR 1989, deferring the applicability date for implementing the next stage of emission norms for tractors (TREM Stage-IV) to 1st Oct next year. Read more: https://t.co/Z6oYkkhuC5 pic.twitter.com/5ssKmFiHog