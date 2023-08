टीवीएस का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 23 अगस्त को होगा पेश, कंपनी ने जारी किया टीज़र

टीवीएस मोटर कंपनी अपने नए स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 2018 ऑटो एक्सपो में दिखाए गए, टीवीएस क्रेओन कॉन्सेप्ट पर आधारित होने की संभावना है. नए टीज़र वीडियो हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट एप्रन और प्रोफ़ाइल की भी झलक देखने को मिली है. पहले वीडियो में चार वर्टिकल एलईडी लाइटों को देखा जा सकता है, साथ ही शॉर्प पैनल भी देख सकते हैं जो स्कूटर के हिस्से में दिए गए हैं. अन्य खासियत, रेंज और तकनीक के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और अधिक जानकारी दुबई में इसकी वैश्विक शुरुआत के दौरान सामने आएंगी.

Things are looking bright at the top | #TVSAtTheTop



Get Notified - https://t.co/BvUg7LwE53



— TVS Motor Company (@tvsmotorcompany) August 12, 2023