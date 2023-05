निसान इंडिया 26 मई को मैग्नाइट Geza एडिशन लॉन्च करेगी

निसान इंडिया मैग्नाइट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का एक नया खास एडिशन लॉन्च करेगी. निसान मैग्नाइट Geza नाम का नया खास वैरिएंट भारत में 26 मई, 2023 को लॉन्च किया जाएगा, जबकि कार का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, कंपनी ने नई एसयूवी के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दी है, और ग्राहक इसे ₹11,000 की टोकन राशि पर प्री-बुक कर सकते हैं. अन्य छोटे बदलावों में मैग्नाइट गीज़ा वैरिएंट के लिए बड़ा आकर्षण एक नया प्रीमियम ऑडियो और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा.

Get ready for a musical experience with the Big Bold Beautiful Nissan Magnite Geza Special Edition. Coming soon... #NissanIndia #NissanMagnite #BigBoldBeautiful #MagniteGeza pic.twitter.com/0JYYEpNMsU

— Nissan India (@Nissan_India) May 19, 2023