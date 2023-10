ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना के बाद कंपनी ने बयान जारी कर दी सफाई

पुणे में ओला के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी ने एक बयान जारी किया है. अतीत में आग लगने की कई घटनाओं के बाद ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर जांच का विषय रहे हैं. यह पुष्टि करने के बाद कि सवार सुरक्षित है, ब्रांड ने बताया कि आग ग्राहक द्वारा लगाए गए कुछ आफ्टरमार्केट पार्ट्स के कारण हुए शॉर्ट सर्किट से संबंधित थी. ब्रांड ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी पैक बरकरार था.

यह भी पढ़ें: ओला इलेक्ट्रिक ने ईवी कारोबार बढ़ाने के लिए ₹ 3,200 करोड़ जुटाए

कंपनी ने एक बयान में कहा “हमारी जांच से पता चला है कि स्कूटर में इस्तेमाल किए गए आफ्टरमार्केट पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई. हमारे निष्कर्षों ने और पुष्टि की है कि वाहन की बैटरी बरकरार और कार्यात्मक है"

One more incident of an Ola electric scooter catching fire has been reported near the parking lot of D.Y Patil College in Pimpri Chinchwad. This alarming event occurred near the Institute's parking area, igniting at approximately 8:30 in the morning. Upon receiving the report,… pic.twitter.com/tr0K3yn9pp

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) October 28, 2023