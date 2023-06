ओला एस1 का नया मॉडल पेश करने जा रही कंपनी, दिखाई झलक

ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता के आने वाले स्कूटर की एक टीज़र तस्वीर साझा की है, जो ओला एस1 स्कूटर लाइन-अप के लिए एक विस्तार का संकेत देता है. टीज़र तस्वीर में तीन स्कूटरों की एक झलक दिखाई दी है, जिसमें स्कूटर का अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें हेडलाइट हाउसिंग के ऊपर एक छोटी विंडस्क्रीन लगी हुई प्रतीत होती है. ट्वीट में यह भी कहा गया है कि ब्रांड की जुलाई में स्कूटर के बारे में और खुलासा करने की योजना है.

Announcing our next product event in July. Calling it the #endICEAge show, Part 1!



Part 1 of the show would end ICE age in scooters! With S1 Pro, S1 Air and … XXXX 😉😎



And maybe one more thing!😀 pic.twitter.com/7Qz5JRg9I7

— Bhavish Aggarwal (@bhash) June 19, 2023