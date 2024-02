FASTags जारी करने वाले बैंकों की सूची से बाहर हुआ पेटीएम

पेटीएम को अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इसकी सहायक कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) द्वारा अधिकृत FASTag जारीकर्ताओं की सूची से हटा दिया गया है. यह कदम डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को पिछले महीने नए फास्टैग जारी करना बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद आया है, जिसके बाद आरबीआई ने पोर्टल को 29 फरवरी, 2024 से ग्राहकों से जमा, टॉप-अप आदि स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने हालांकि इसकी अनुमति दी थी. यह प्लेटफ़ॉर्म किसी व्यक्ति के खाते में शेष राशि समाप्त होने तक की अवधि में जमा-आधारित भुगतान सर्विस देता रहेगा.

