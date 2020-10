प्रधानमंत्री ने किया दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी सुरंग का उद्घाटन

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल रोहतांग सुरंग का उद्घाटन किया, जो समुद्री स्तर से 10,000 फीट ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है. यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को पूरे साल लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ेगी. पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लेह-मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा कड़ी मेहनत के साथ सुरंग को 10 साल में पूरा किया गया.

Here are the glimpses from the inauguration of #AtalTunnel, the longest highway tunnel in the world by PM @narendramodi today. #HimachalPradesh pic.twitter.com/qN96I0LpK3