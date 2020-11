रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 थाईलैंड में की गई लॉन्च, बाइक में नहीं हुआ बदलाव

थाईलैंड रॉयल एनफील्ड के सबसे अहम बाज़ारों में एक है और भारत के अलावा अब कंपनी ने हालिया लॉन्च मोटरसाइकिल मीटिओर 350 को सक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 को कंपनी के थाईलैंड स्थित प्लांट में असेंबल किया जाएगा और वहां के बाज़ार में सभी 3 वेरिएंट्स - फायरबॉल, स्टैलर और सुपरनोवा में बेचा जाएगा. रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 की कीमता थाई बाज़ार में 150,000 बाथ रखी गई है जो मोटरसाइकिल के टॉप मॉडल के लिए 159,500 बाथ तक जाती है. विवरण और फीचर्स के मामले में बाइक भारतीय मॉडल के बिल्कुल समान है.

The wait if finally over.

Meteor rides into Thailand. The first ever Digital + On-ground launch event.

Cruise through the open road on a motorcycle that's truly a reflection of you#Meteor350#CruiseEasy #RoyalEnfield #ridepure pic.twitter.com/fJJ7OTBhqR