रॉयल एनफील्ड ने जारी की मीटिओर 350 की झलक, 6 नवंबर 2020 को लॉन्च होगी

6 नवंबर को लॉन्च करने से पहले रॉयल एनफील्ड ने मीटिओर 350 की झलक जारी की है. मीटिओर रेन्ज कंपनी की मोटरसाइकिल के एक नए दौर की शुरुआत करेगी, क्योंकि इसे बिल्कुल-नए प्लैटफॉर्म पर बनाने के साथ बिल्कुल नया इंजन दिया जाएगा. रॉयल एनफील्ड मीटिओर वैश्विक रूप से थंडरबर्ड 350 की जगह लेगी और इसके साथ कई नए फीचर्स दिए जाएंगे, खासतौर पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बाइक को कई सारे वेरिएंट्स में भी लॉन्च किया जाएगा. नई मोटरसाइकिल के साथ कंपनी पर्सनलाइज़ेशन के भी कई विकल्प देगी. अनुमान है कि मीटिओर 350 की एक्सशोरूम कीमत 2 लाख रुपए के अंदर होगी और इसका मुकाबला जावा फोर्टी-टू, बेनेली इंपीरियाले 400 और हालिया लॉन्च होंडा एचनेस सीबी 350 से होगा.

