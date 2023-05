सिंपल एनर्जी ने अपने प्लांट में ग्राहकों के लिए सिंपल वन ई-स्कूटर बनाना शुरू किया

सिंपल एनर्जी ने तमिलनाडु के शूलगिरी में अपने प्लांट में सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को ग्राहकों के लिए बनाकर तैयार करना शुरू कर दिया है. विजन 1.0 नाम के इस प्लांट का उद्घाटन इसी साल जनवरी में हुआ था और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख वाहन तक है.

यह भी पढ़ें: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 23 मई 2023 को होगा लॉन्च, कंपनी ने की पुष्टि

सिंपल ने पहले घोषणा की थी कि वह 23 मई को भारत में वन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है. इलेक्ट्रिक स्कूटर को ब्रांड के साथ मूल रूप से 2021 में कीमतों की घोषणा करते हुए कुछ समय हो गया है, जब इसको पहली बार पेश किया गया था. तब से मॉडल को बैटरी पैक सहित कई बदलाव प्राप्त हुए हैं जो इसकी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं.

सिंपल वन 4.8 kWh लिथियम-आयन बैटरी के साथ आता है जो इसे 236 किमी तक की रेंज का दावा करता है. पैक को दो बैटरियों में बांटा गया है, फर्शबोर्ड के नीचे एक फिक्स्ड बैटरी और सीट के नीचे दूसरी छोटी डिटैचेबल बैटरी. इसके अतिरिक्त, स्कूटर को दूसरी रिमूवेबल बैटरी के साथ पेश किया जाएगा जो 300 किमी तक की रेंज के दावे के साथ आती है. बैटरी को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है जो 8.5 kW की शक्ति और 72 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है.

