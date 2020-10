भारत में बिकी लगभग सभी स्कोडा कारोक SUV, आयात की गई थी 1000 कारें

स्कोडा ने मई 2020 में कारोक SUV को भारत में लॉन्च किया था और और कंपनी के लाइन-अप में इसकी जगह कोडिएक के ठीक नीचे की है. भारतीय बाज़ार में इस SUV का मुख्य मुकाबला जीप कम्पस और इसके परिवार की फोक्सवैगल टी-रॉक से होगा. कारोक SUV को भारत में सीबीयू यूनिट के तौर पर लॉन्च किया गया है और SUV को सिर्फ टॉप मॉडल में उपलब्ध कराया गया है. एमक्यूबी प्लैटफॉर्म पर बनी इस SUV को ग्लोबल मार्केट में कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया था जिसे 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था.

I only had 1,000 cars as FBU's and I sold them all. The car was well positioned as a luxury, large and safe SUV and nearly all cars sold in 9 months. A great job done by the whole team.