टाटा हैरियर और सफारी को भारत एनकैप के पहले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

भारत के भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने अपने पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिन्हें नई टाटा हैरियर और सफारी पर आयोजित किया गया था. दोनों एसयूवी को वयस्क और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग से सम्मानित किया गया है. दोनों एसयूवी भारत के सुरक्षा प्रोग्राम से 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली कारें भी बन गई हैं. BNCAP का कहना है कि एसयूवी का फ्रंटल, साइड और पोल साइड इम्पैक्ट सुरक्षा के लिए टैस्ट किया गया था.

Bringing Global Safety Standards to India!Tata's Safari/Harrier shine with top-notch adult and child safety ratings in Frontal, Side, and Pole Side Impact Tests by BNCAP. Taking the first stride towards #SafetyBeyondRegulations! #MoreStarsSaferCars #SafetyFirst pic.twitter.com/E0yGund5VO

— Bharat NCAP (@bncapofficial) December 20, 2023