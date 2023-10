नए वीडियो में सामने आई टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के कैबिन की जानकारी

टाटा मोटर्स की ओर से टीज़र आते रहते हैं. इस बार यह आने वाली हैरियर फेसलिफ्ट के कैबिन का टीज़र है. कार निर्माता ने एसयूवी के बदले हुए कैबिन की झलक दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो साझा किया, जिसमें कैबिन का अधिकांश भाग अंधेरे में डूबा हुआ है, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत सामने आ जाती हैं.

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की दिखी झलक, 6 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग

ऐसा लगता है कि डैशबोर्ड को थोड़ा नया डिज़ाइन दिया गया है; हैरियर फेसलिफ्ट में बड़ी टचस्क्रीन भी मिलती है

ग्राफिक्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है. डैशबोर्ड डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है, हालांकि पूरा लुक अभी भी मौजूदा एसयूवी जैसा ही लगता है. लेकिन हम अधिक जानकारी नहीं देख सकते हैं. हमें उम्मीद है कि टाटा सेंटर कंसोल पर स्विचगियर को बदलेगी और एयर-कॉन वेंट डिज़ाइन को भी ताज़ा किया जा सकता है.

Command your course with futuristic style.

New Harrier | Bookings Open - 06.10.2023#NewHarrier #TataHarrier #BookingsOpen pic.twitter.com/7EiVzyb90c

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) October 4, 2023