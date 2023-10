टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की दिखी झलक, 6 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग

नई नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी के लॉन्च के साथ ₹20 लाख से कम कीमत वाले एसयूवी बाजार में गर्मी बढ़ने के बाद, टाटा मोटर्स हैरियर के लिए एक बदलाव जारी करने की तैयारी कर रही है. पांच सीटों वाली एसयूवी, जिसे 2019 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, अब चार साल से अधिक पुरानी हो गई है, और कॉम्पैक्ट एसयूवी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज होने के साथ, टाटा अब एसयूवी बाजार पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए हैरियर फेसलिफ्ट के साथ तैयार है. एक संक्षिप्त वीडियो में टाटा ने फेसलिफ्टेड हैरियर को प्रिव्यू किया है, और पुष्टि की है कि अपडेटेड एसयूवी के लिए बुकिंग इसके बाजार में लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले 6 अक्टूबर को खुलेगी.

