टाटा मोटर्स ने मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो की ज़ीरो स्टार सुरक्षा रेटिंग पर साधा निशाना

ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के परिणामों का नया दौर इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित किया गया था और मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो, ह्यून्दे ग्रैंड आई 10 निऑस और किआ सेल्टोस जैसी भारत में बनी कारों ने उम्मीदों से कम सुरक्षा रेटिंग हासिल की थी. जबकि ग्रैंड आई 10 निऑस ने दो स्टार और सेल्टोस ने तीन स्टार हासिल किए, एस-प्रेसो ख़ासतौर से शून्य सितारों के साथ अलग दिखाई दी. इसपर निशाना साधते हुए टाटा मोटर्स ने सोशल मीडिया पर एस-प्रेसो की ख़राब सुरक्षा रेटिंग पर कटाक्ष किया है. कंपनी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक टूटा हुआ कॉफी मग दिखाया गया और लिखा गया, "हम इतनी आसानी से नहीं टूटते" .

Driving is #SeriouslyFun, only when you live it up with safety.

Book the Safest-in-Segment New Tiago by clicking on https://t.co/x9nKgE745s#Tiago #NewForever #SaferCarsForIndia pic.twitter.com/WxH0EZF6xt