ग्लोबल NCAP सुरक्षा रेटिंग में ह्यून्दे ग्रैंड i10 निऑस के प्रदर्शन पर टाटा ने ली चुटकी

ग्लोबल एनसीएपी ने पिछले हफ्ते ही क्रैश टेस्ट के हालिया राउंड के परिणाम घोषित किए हैं जो भारत के लिए सुरक्षित कारों के लिए चलाए जाने वाली मुहिम का हिस्सा है. इस बार क्रैश टेस्ट में किआ सेल्टोस, ह्यून्दे ग्रैंड आई10 निऑस और मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो को शामिल किया गया है जिसमें मारुति सुज़ुकी एस-प्रेसो को सुरक्षा के लिए शून्य रेटिंग दी गई है, वहीं किआ सेल्टोस को 3 स्टार रेटिंग और इसके अलावा ह्यून्दे ग्रैंड आई10 निऑस को दो सितारा रेटिंग दी गई है. एस-प्रेसो को ग्लोबल एनसीएपी मिली रेटिंग पर टाटा ने मारुति की चुटकी ली है, वहीं कंपनी ने ह्यून्दे ग्रैंड आई10 निऑस के सुरक्षा में प्रदर्शन पर तंज कसा है.

