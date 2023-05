टाटा मोटर्स ने 2 लाख पंच बनाने का आंकड़ा दो साल से भी कम समय में पूरा किया

टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसकी पंच माइक्रो एसयूवी ने अब दो लाख कारों के महत्वपूर्ण निर्माण के आंकड़े को छू लिया है. टाटा पंच एसयूवी के सबसे सस्ते प्योर वैरिएंट की कीमत ₹6 लाख से शुरू होती है और सबसे महंगे क्रिएटिव (O) वेरिएंट के लिए ₹9.50 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. कंपनी ने इसे पहली बार 2021 के अक्टूबर में लॉन्च किया था. टाटा पंच को एसयूवी बॉडी टाइप की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए पेश किया गया था. वाहन को कई कारणों से पसंद किया गया है जिसमें कम कीमत, एक बढ़िया इंजन और आकर्षक बॉडी स्टाइल शामिल हैं.

