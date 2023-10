नई टाटा सफारी की 6 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

टाटा मोटर्स 6 अक्टूबर को न केवल हैरियर फेसलिफ्ट के लिए बल्कि सफारी फेसलिफ्ट के लिए भी बुकिंग शुरू करने के लिए तैयार है. कार निर्माता ने बुकिंग शुरू होने की तारीख की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर एक छोटी टीज़र क्लिप साझा की. वीडियो टाटा की प्रमुख एसयूवी के बदले हुए डिजाइन की एक झलक देता है.

टीज़र के अनुसार, सफारी फेसलिफ्ट में आने वाली हैरियर फेसलिफ्ट के समान आगे का हिस्सा मिलेगा. हालाँकि, करीब से देखने पर एक उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है. मुख्य अंतर मुख्य हेडलाइट्स की हाउसिंग के आकार में नज़र आता है, जिसमें हैरियर पर ट्राएंगलर लाइट की तुलना में सफारी को आयताकार लाइट्स मिलती हैं. हेडलाइट हाउसिंग को जोड़ने वाली काली पट्टी और डीआरएल को जोड़ने वाली लाइट बार जैसे तत्व दोनों आने वाली टाटा एसयूवी के बीच साझा किए गए हैं. केवल लाइटिंग तत्व के किनारे पर टर्न सिग्नल लगे हुए हैं.

