तेलंगाना ईवी नीति 2020: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट की घोषणा की

नीति 2020 से 2030 तक लागू रहेगी.

दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में खरीदे गए और रजिस्टर किए गए पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 20,000 इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों, 20,000 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों और 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी. नीति में परिवहन विभाग से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट देने की बात की गई है. राज्य इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति के अनुसार, वही इलेक्ट्रिक वाहन केवल इस ऑफ़र के लिए लागू होंगे, जब वे राज्य के भीतर खरीदे और रेजिस्टर होंगे.

