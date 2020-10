वायु प्रदूषण रोकने का यह हो सकता है कारगर तरीका; आनंद महिंद्रा हैं सहमत

एक बार फिर साल को वह समय आ गया है जब प्रदूषण के स्तर पूरे उत्तर भारत में खतरनाक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं. इसका एक मुख्य कारण हरियाणा और पंजाब राज्यों में किसानों द्वारा ठूंठ को जलाना है क्योंकि उनके लिए यह गर्मी की फसलों से उत्पन्न कचरे के निपटान का सबसे सस्ता तरीका है. हालांकि यह किसी भी तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह बहुत अधिक धुएं का कारण बनता है जो देश के कई हिस्सों में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ाता है. अब महिंद्रा की एक सहायक कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स ने पर्यावरण इस काम को करने का एक बेहतर तरीका ढूंढ लिया है, जो कचरे को मिट्टी में वापस डाल देता है.

यह भी पढ़ें: आनंद महिंद्रा ने बिहार के 'कैनाल मैन' को एक नया ट्रैक्टर दिया

Super Seeder with Swaraj 963FE helps overcome the stubble burning problem. An environment friendly solution for a better tomorrow. New Swaraj 963FE, is ideal for super seeder application due its lower operating speeds. pic.twitter.com/GoIuYwDkb3

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और इसे बड़ी प्राथमिकता बताया. हेमंत सिक्का, जो महिंद्रा में फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के अध्यक्ष हैं, को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें इस तरह के उपकरणों को अपनाने के लिए ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए. यह एक बड़ी प्राथमिकता है."

We should be more active in facilitating the adoption of such implements @hsikka1 This is a real priority. https://t.co/6D22OPHCGv