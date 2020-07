मुंबई के वॉशबेसिन, सैनिटाइज़र और वाई-फाई वाले ऑटो ने किया आनंद महिंद्रा को प्रभावित

कोरोनावायरस महामारी ने दुनिया को ऐसी स्थिति में डाल दिया है, जिसमें लोग अपनी सुरक्षा का ख़ास ध्यान रखने के लिए वाहनों में उप्युक्त बदलाव कर रहे हैं. ऐसा ही सराहनीय काम मुंबई के एक ऑटो में देखा गया है जहां महामारी से लड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. हाल ही में, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा इस तीन-पहिया वाहन का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई नई चीज़ें शामिल की गई हैं. इसे मुंबई का पहला 'होम सिस्टम ऑटो' कहा जा रहा है.

One silver lining of Covid 19 is that it's dramatically accelerating the creation of a Swachh Bharat...!! pic.twitter.com/mwwmpCr5da