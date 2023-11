अक्टूबर 2023 में ओला इलेक्ट्रिक ने बेचे 24,000 वाहन

ओला इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर 2023 महीने के लिए अपनी बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. पिछले महीने कंपनी 24,000 वहान बेचने में कामयाब रही, जिससे उसे इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर श्रेणी में लगभग 35 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी मिली. इसके अलावा, नवरात्रि और दशहरा की त्योहारी अवधि के दौरान ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि देखी गई, जो आने वाले महीनों के लिए सकारात्मक बिक्री गति का संकेत देती है.

Very strong start to the festive season by the @OlaElectric team! Our sales grew almost 30% Oct over Sep! The Futurefactory is running at full speed and everyone working more than 70 hours to fulfil all the demand! 2023 is set to be a defining year for EVs in India.

— Bhavish Aggarwal (@bhash) October 31, 2023