उबर ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईवी कैब सेवा शुरू की

राइड-शेयरिंग ऐप उबर इंडिया ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर एक नई इलेक्ट्रिक कैब सेवा शुरू की है. यह एक ऑन-डिमांड सेवा है जो यात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल सवारी प्रदान करती है जिसे वे उबर ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं. फिलहाल यह सेवा केवल मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन उबर ने कहा है कि ये सेवाएं जल्द ही बेंगलुरु और दिल्ली जैसे अन्य शहरों के लिए भी शुरू होंगी. उबर इंडिया ने यात्रियों को दी जाने वाली इस नई सेवा के लॉन्च की घोषणा ट्विटर पर की.

Uber goes green! 🌳

Introducing Uber Green, our flagship EV product launched today at Mumbai Airport. Enjoy on-demand eco-friendly rides with a simple tap. Find us at Terminal 2 for reliable, affordable, and environmentally mindful transportation.#UberGreen pic.twitter.com/8qfxPc8riC

— Uber India (@Uber_India) June 21, 2023