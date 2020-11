जल्द आने वाली रेनॉ HBC सबकॉम्पैक्ट SUV की आधिकारिक झलक दिखाई गई

Renault India ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक नई कार का टीज़र वीडियो जारी किया है. हालांकि फ्रेंच कार निर्माता ने कार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम जानते हैं कि यह जल्द आने वाली HBC सबकॉम्पैक्ट SUV का कॉन्सेप्ट रुप है. कार को हम कई बार सड़कों पर परीक्षण करते हुए देख चुके हैं. नए टीज़र वीडियो में रेनॉ की पहली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कई झलकियां सामने आई हैं, जिसमें नए हेडलैम्प, दरवाज़ों के हैंडल, छत पर लगा रियर स्पॉइलर और एलईडी टेललाइट डिज़ाइन शामिल हैं.

Ready for new adventures? Our fun and sporty new #Renault Showcar, will drive you to your favourite playground, within and beyond city limits. Our advice? Stay tuned for more. pic.twitter.com/mXbgNZzzJb