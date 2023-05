वैनिटी वैन के ब्रेक फेल होने से पुणे में दो लोगों की मौत, कई घायल

पुणे में एक भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों घायल हो गए, हादसा उस वक्त हुआ जब एक वैनिटी वैन के चालक ने नियंत्रण खो दिया और अन्य वाहनों में जा कर तेज गति से टक्कर मार दी. हादसे का वीडियो पास ही में लगे सीसीटीवी कैमार में रिकॉर्ड हो गया. घटना रविवार को पैलेस ऑर्चर्ड सोसाइटी, NIMB उमरी रोड, कोंढावा के पास हुआ था.

Caught on Camera : Two dead and five injured after a vanity van rammed into multiple vehicle due to break failure near NIBM road on Sunday evening. The vanity van was spotted in CCTV camera before it rammed into vehicles.@PuneCityTraffic #accident #vehicle #break #failure pic.twitter.com/hVP5RosKvu

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) May 22, 2023