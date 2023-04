नए ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया ने सुरक्षा के लिए पूरे 5 अंक हासिल किये

फोक्सवैगन और स्कोडा की मिडसाइज सेडान, वर्टुस और स्लाविया ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के नए दौर में 5 स्टार्स की रेटिंग हासिल की है. ये परिणाम फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशक के शानदार प्रदर्शन के छह महीने से कुछ अधिक समय के बाद आए हैं, दोनों मध्यम आकार की एसयूवी ने भी क्रैश टेस्ट में पांच स्टार हासिल किए थे. एसयूवीज़ की तरह भारत के लिए बनाए गए MQB A0 IN आर्किटेक्चर पर आधारित, स्लाविया और वर्टुस ने एडल्ट के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए लगभग समान स्कोर दर्ज किए हैं और ग्लोबल एनकैप के नए टेस्ट प्रोटोकॉल के तहत 5 स्टार प्राप्त करने वाली पहली मेड-इन-इंडिया सेडान बन गई हैं.

