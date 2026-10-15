2026 Bajaj Pulsar N250 SS Updated With TFT Console, 6-Speed Gearbox
- N250 SS likely to get TFT display with Google Maps mirroring
- New 6-speed gearbox with 'Sportshift' quickshifter also likely
- Same 249 cc engine likely to be tuned for more performance
Bajaj Auto will soon announce prices of the updated version of its quarter-litre Pulsar, and before that, the new SS variant of the Pulsar N250 has already started reaching dealerships. The N250 SS will be the top-spec variant in the Pulsar N250 model line-up and as spy shots of the new bike reveal, there are quite a few noteworthy changes, including a new display, updated features list and more.
Same Engine, More Performance
The Pulsar N250 is likely to carry forward the same 249 cc, single-cylinder, oil-cooled engine but tweaked with a new engine map. Output is likely to marginally increase from the current 24.5 bhp and 21.5 Nm.
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New 6-Speed Transmission
One of the most significant mechanical updates will be the new 6-speed gearbox which will replace the earlier 5-speed set-up. The 6-speed gearbox with an overdrive sixth gear should make the motorcycle cruise more effortlessly at highway speeds. Along with the 6-speed transmission, Bajaj is also expected to introduce the Sportshift, a sensor-less, software-driven bi-directional quickshifter which was first introduced in the Pulsar NS400Z.
New TFT Display, More Features
The new Pulsar N250 SS is also likely to sport a 5-inch TFT console, similar to the one we have already seen in the N160 SS. The new display is likely to get Google Maps mirroring, and the updated bike is also likely to get additional features like 5 ride modes (Road, Rain, Sport, Off-Road and Tour), traction control, a USB C-type charger, and adjustable clutch and brake levers.
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Expected Price
The current Bajaj Pulsar N250 is priced at Rs. 1.45 lakh (Ex-showroom). Given the new equipment and features, the N250 SS is likely to get dearer by around Rs. 5,000 – 7,000. More details are expected when Bajaj officially announces the new Pulsar N250 SS.
(Image Source: machinerules)
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