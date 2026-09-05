2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: In Pictures
- Baleno facelift priced from Rs 6.10 lakh (ex-showroom)
- Offered with the new three-cylinder Z-series engine
- Second Maruti to get Level 2 ADAS after Victoris
The second-gen Maruti Suzuki Baleno has finally received a major update after its launch in 2022. The brand has launched the Baleno facelift in India at an ex-showroom starting price of Rs 6.10 lakh. For 2026, the Baleno gets a new face, a few segment-first features, and ditches the K-series 4-cylinder pot with a newer 3-cylinder Z-series engine borrowed from the Swift.
Also Read: 2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launched At Rs 6.10 Lakh
At the front, The Baleno now gets a larger grille, which also houses the radar sensor for its new ADAS system.
The Suzuki logo has been moved from the grille to bonnet line, while the bumper has been redesigned to fit in the larger grille. The fog lamp housings have also received a new design.
The 16-inch dual-tone alloy wheels and tail-lights have also been carried over from the outgoing model.
Maruti has also added a new Enigmatic Teal paint shade to the Baleno. The new colour appears to be slightly darker than the Nexa Blue finish offered on the outgoing model.
The cabin remains largely familiar, although the dashboard now gets a more flowing layout. The 9-inch infotainment system continues, along with wireless Android Auto and Apple CarPlay, while TPMS is also offered.
Other features include a head-up display, automatic climate control and a 360-degree camera. On higher variants, it also gets cooled wireless charging pad, a Clarion-branded audio system and ventilated front seats, with the latter being a segment-first feature.
The biggest feature addition is the Level 2 ADAS suite. It brings adaptive cruise control, emergency braking, lane-keep assist and high-beam assist to the Baleno, making it the second Maruti model after the Victoris to get L2 ADAS.
Under the hood, the Baleno has moved away from the older 1.2-litre four-cylinder K-Series engine. It now gets a 1.2-litre three-cylinder Z-Series engine in both petrol and petrol-CNG forms. The petrol version produces 81 bhp and 112 Nm, while the CNG version develops 69 bhp and 102 Nm.
Fuel efficiency is rated at 23.80 kpl for the petrol-manual, 24.77 kpl for the petrol-AMT and 33.61 km/kg for the CNG-manual.
Related News
Learn more about
Popular Models
- Maruti Suzuki
Fronx*Ex-Showroom Price₹ 6.85 - 11.98 Lakh
- Maruti Suzuki
Ertiga*Ex-Showroom Price₹ 8.9 - 13.04 Lakh
- Maruti Suzuki
Eeco*Ex-Showroom Price₹ 5.28 - 6.46 Lakh
- Maruti Suzuki
Alto K10*Ex-Showroom Price₹ 3.7 - 5.45 Lakh
- Maruti Suzuki
Swift*Ex-Showroom Price₹ 5.84 - 8.74 Lakh
- Maruti Suzuki
Wagon R*Ex-Showroom Price₹ 4.82 - 7.24 Lakh
- Maruti Suzuki
Invicto*Ex-Showroom Price₹ 24.97 - 28.8 Lakh
- Maruti Suzuki
S-Presso*Ex-Showroom Price₹ 3.5 - 5.27 Lakh
- Maruti Suzuki
Jimny*Ex-Showroom Price₹ 12.32 - 14.67 Lakh
- Maruti Suzuki
XL6*Ex-Showroom Price₹ 11.52 - 14.58 Lakh
- Maruti Suzuki
Celerio*Ex-Showroom Price₹ 4.7 - 6.75 Lakh
- Maruti Suzuki
Baleno*Ex-Showroom Price₹ 5.99 - 9.47 Lakh
- Maruti Suzuki
Ciaz*Ex-Showroom Price₹ 9.09 - 11.89 Lakh
- Maruti Suzuki
Grand Vitara*Ex-Showroom Price₹ 11.03 - 19.77 Lakh
- Maruti Suzuki
e-Vitara*Ex-Showroom Price₹ 14.29 - 17.94 Lakh
- Maruti Suzuki
2025 New Dzire*Ex-Showroom Price₹ 6.31 - 9.41 Lakh
- Maruti Suzuki
Victoris*Ex-Showroom Price₹ 10.5 - 19.99 Lakh
Latest Cars
- Kia
Sorento*Ex-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEV*Ex-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EV*Ex-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- BMW
X1 LWB*Ex-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
Hilux*Ex-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- Honda
ZR-V*Ex-Showroom Price₹ 47.99 Lakh
- Mercedes-AMG
E53 PHEV*Ex-Showroom Price₹ 1.45 - 1.48 Crore
- Kia
Syros EV*Ex-Showroom Price₹ 13.5 - 20 Lakh
- Ferrari
Amalfi Spider*Ex-Showroom Price₹ 4.6 Crore
Upcoming Cars
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-09-11
- Audi New Q3Expected Price₹ 60 - 75 LakhLaunched Date: 2026-09-15
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2026-09-17
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2026-09-18
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2026-09-18
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2026-09-19
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2026-09-20
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2026-09-21
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-09-22
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2026-09-23
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2026-09-23
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-09-24
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-09-24
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2026-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2026-09-29
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2026-09-30
- Volvo EX90Expected Price₹ 1.2 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-12
- Isuzu D-Max EVExpected Price₹ 20 - 22 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Mahindra eKUV100Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-10-30
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Volvo ES90 ElectricExpected Price₹ 1 - 1.1 CroreLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- Skoda New SlaviaExpected Price₹ 10 - 18 LakhLaunched Date: 2027-10-20
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- 2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift: In PicturesThe Suzuki Baleno facelift gets a new face, Level 2 ADAS, and a new three-cylinder Z-Series engine.2 mins read
- Sarthak Mahajan | Sep 5, 20262026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launched At Rs 6.10 LakhGets first-in-segment Level 2 ADAS and a new Z-Series 1.2-litre three-cylinder engine.2 mins read
- Jafar Rizvi | Sep 5, 2026Royal Enfield Himalayan 750 Showcased In India; Gets Cruise Control, TPMSThis test mule appears to be very close to the final production-spec Himalayan 750.3 mins read
- 2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launch LIVE Updates: Prices, Specifications, Images And MoreMaruti Suzuki will launch the new Baleno in India today. Watch this space to get all the information first-hand.0 mins read
- Sarthak Mahajan | Sep 5, 2026Royal Enfield Himalayan 440: In PicturesGets a new 443cc engine with increased torque, a strengthened chassis and a new six-speed gearbox.3 mins read
- 2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launch Today: What To Expect?This will be the first major update for the second-gen Baleno which was launched in India in 2022.3 mins read
- Janak Sorap | Sep 4, 20262026 Ducati Monster V2 Review: Raising The BarWith the fifth iteration, the Ducati Monster gets a lighter chassis, a new 890cc V2 engine, sophisticated electronics and tweaks to the suspension, all to make the 2026 version so compelling.7 mins read
- Shams Raza Naqvi | Sep 4, 20262026 Lexus ES 350h And Lexus ES 500e Review: Luxury Meets CapabilityWe got behind the wheels of the new Lexus ES twins which were launched in India earlier this year. Which one suits you more? Lets find out1 min read
- Amaan Ahmed | Sep 2, 2026Konarc Is The Rizta That Works For Everyone -- Including Ather Energy | FIRST RIDE REVIEWFor the slow-but-sure Ather, the Rizta was the foot in the door -- the similarly-capable Konarc, purpose-built to win over every Indian family, is built to kick that very door down.10 mins read
- Seshan Vijayraghvan | Sep 1, 2026Volvo EX90 Review: Understated Luxury Meets Electric PerformanceThe Volvo EX90 is a massive, fully electric luxury SUV that combines understated design, a tech-heavy cabin, plenty of comfort, and a capable electric powertrain. But does it get everything right?1 min read
- Preetam Bora | Aug 25, 20262026 Hero Xoom 160 Review: Maxi-mum Potential!With styling and proportions that goes into actual maxi-scooter territory, a liquid-cooled engine and large 14-inch wheels, the Hero Xoom 160 holds a lot of promise. But should you buy it?9 mins read