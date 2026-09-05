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2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launch LIVE Updates: Prices, Specifications, Images And More

car&bike Team
car&bike Team
Sep 05, 2026, 04:37 PM
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2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launch LIVE Updates: Prices, Specifications, Images And More
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Highlights
  • 2026 Baleno Facelift to launch in India today
  • First major update for the second-gen model
  • Likely to get the newer Z-series engine

Maruti Suzuki is all set to launch the 2026 Baleno facelift in India today, September 5, 2026. This will be the Baleno's first major update since the second-generation hatchback was launched in India in 2022. The New Baleno is expected get styling changes, some cabin tweaks in the form of new upholsteries and added features, and potentially a new petrol engine.

3:41 PM
Sep 5, 2026

Maruti Suzuki will launch the new Baleno in India today. Watch this space to get all the information first-hand.

Maruti Suzuki Baleno Facelift
7:15 PM
Sep 5, 2026

The launch event is about to begin, stay tuned!

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7:18 PM
Sep 5, 2026

At the Baleno facelift launch, Maruti Suzuki’s Partho Banerjee revealed that the Brezza facelift has already crossed 60,000 bookings in just six weeks.

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7:19 PM
Sep 5, 2026

A big new ‘3D’ grille runs the fascia on the Maruti Suzuki Baleno facelift.

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7:22 PM
Sep 5, 2026

Level 2 ADAS makes its debut on the Maruti Suzuki Baleno facelift.

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7:23 PM
Sep 5, 2026

The Maruti Suzuki Baleno facelift drops the K-Series engine for a 1.2-litre Z-Series unit, which Maruti says has been tuned for stronger low-end torque.

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7:23 PM
Sep 5, 2026

The Maruti Suzuki Baleno facelift also gains cooled wireless phone charging, a Clarion audio system and ventilated front seats.

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7:25 PM
Sep 5, 2026

Here is your first look at the interior!

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7:27 PM
Sep 5, 2026

Here is your first look at the exterior along with a new 'Enigmatic Teal' colour.

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7:28 PM
Sep 5, 2026

More to come shortly, take another look at the exterior. The Baleno gets complete new face.

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7:40 PM
Sep 5, 2026

Maruti Suzuki has launched the new Baleno in India at an ex-showroom starting price of Rs 6.10 lakh (ex-showroom).

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Maruti Suzuki New Baleno
Maruti Suzuki New Baleno
*Expected Price
₹ 10 - 15 Lakh
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