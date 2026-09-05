2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift Launched At Rs 6.10 Lakh

The Baleno had long been due for a new look, and Maruti Suzuki has finally taken the wraps off the 2026 Baleno facelift, with prices starting at Rs 6.10 lakh (ex.showroom). It now costs Rs 10,000 more than the pre-facelift base model. For starters, updates include first-in-segment Level 2 ADAS, a redesigned fascia and the new 1.2-litre three-cylinder Z-Series engine. Alongside this, it will be available in a new shade called ‘Enigmatic Teal’.

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In terms of styling, it gets a redesigned front bumper and grille. The grille now features horizontal chrome lines along with six black vertical lines, with three on each side. Moreover, the bumper is now sportier, with a front-spoiler-like design near the fog lights. The fog lights have also been updated with reflector-based LED units housed in a roughly 2-inch rectangular enclosure. The headlight design remains unchanged, as does the bonnet.

At the side, it gets 16-inch diamond-cut alloy wheels similar to those on the outgoing model. It also gets a chrome garnish above the front fender near the A-pillar, while the overall silhouette remains the same as the pre-facelift model. There are no changes to the rear. All the rear elements have been carried forward from the outgoing model.



Moreover, the interior remains largely similar, but now gets a flowing dashboard layout. It gets the same 9-inch infotainment system, along with wireless Android Auto and Apple CarPlay, as well as TPMS. Furthermore, for added comfort, it now gets cooled wireless phone charging, ventilated front seats, a head-up display, automatic climate control and a 360-degree camera.

The Baleno now features segment-first Level 2 ADAS, making it the most affordable hatchback in India to offer the technology. With the introduction of ADAS, it now comes equipped with a host of additional safety features which includes adaptive cruise control, lane keep assist and more.



Under the hood, the Baleno gets Maruti Suzuki’s 1.2-litre three-cylinder Z-Series engine, which produces 81bhp and 112Nm of peak torque. We first saw this engine in the Swift and Dzire, while the company says it has been tuned to deliver better low-end torque. The engine can be paired with either a five-speed manual or an AMT gearbox, with the MT returning a claimed fuel efficiency of 23.80km/l and the AMT delivering 24.77km/l.

The Baleno is also available with a factory-fitted S-CNG option, which uses the same Z12E engine paired with a five-speed manual transmission and delivers 33.61km/kg. This represents an improvement of 6.4% and 7.9% in fuel efficiency for the MT and AMT versions, respectively, while the S-CNG offers a 9.8% improvement over its predecessor.